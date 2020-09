Die Nordex SE goes America: Der Windturbinenbauer hat einen 312-MW-Auftrag in den USA gewonnen. Für einen Windpark in Texas werden 65 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 im 4,8 MW Betriebsmodus geliefert. Der Errichtungsbeginn ist für Mai 2021 vorgesehen und noch im selben Jahr soll der Netzanschluss erfolgen. Hinsichtlich des Kunden und des Projektnamens ist Stillschweigen vereinbart worden. Ferner wurde ...

