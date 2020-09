Unterföhring (ots) - Starker Auftakt für "FameMaker", die neue ProSieben-Musikshow made by Raab TV: "FameMaker" trifft ohne Ton den Ton und beschert ProSieben am Donnerstagabend den Prime-Time-Sieg. Sehr schöne 12,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen mit, wie die FameMaker Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan den besten Performer des Landes unter der mehr als drei Tonnen schweren Glaskuppel suchen und dabei ihre Ohren nicht benutzen können.Wer sind die ersten Performer in TeamCarolin, TeamLuke & TeamTeddy?Carolin Kebekus:-Karolin (25) aus Köln-Moritz (19) aus AugsburgLuke Mockridge:-Basti (26) aus Berlin-Chris (31) aus Düsseldorf-Lou (32) aus Oldenburg-Saman (32) aus Kastellaun im HunsrückTeddy Teclebrhan:-Gerry (60) aus Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb-Uff (27) aus Gifhorn-Valerie (38) aus Frankfurt am Main Bereits am Samstag (19. September, 20:15 Uhr) geht "FameMaker" in Runde zwei:Welche Performer bewegen die drei FameMaker mit ihrem Auftritt ganz ohne Tone dazu, für sie den Hebel zu ziehen? Wer schafft den Sprung aus der Kuppel in eines der drei Teams? Am Samstag, 19. September geht die neue ProSieben-Musikshow aus dem Kopf von Stefan Raab in die zweite Runde. Dann stellen sich neue Performer der Herausforderung, unter der wohl riesigsten schalldichten Glaskuppel im deutschen TV zu singen.Alle Informationen über die Show, die Performer und ihre FameMaker sowie Bildmaterial und Interviews zum Download finden Sie unter http://presse.prosieben.de/famemaker.Die neue Musikshow "FameMaker" - die zweite Ausgabe am Samstag, 19. September 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 18.09.2020 (vorläufig gewichtet: 17.09.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyCarina Castrovillari, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1108/1172Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 89 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4710136