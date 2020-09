APA ots news: ESMA verlängert die Meldepflicht für Net-Short-Positionen in Höhe von mehr als 0,1% bis 18. Dezember 2020.

Wien (APA-ots) - Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat die am 16. März 2020 erlassene, zeitlich befristete Meldepflicht für Netto-Short-Positionen in Höhe von 0,1% oder mehr bis 18. Dezember 2020 verlängert. Betroffen davon sind Aktien, die an einem geregelten Markt der Europäischen Union notieren, womit die grundsätzlich bestehende Meldepflicht für Halter von

Netto-Short-Positionen von 0,2% weiterhin auf 0,1% des ausgegebenen Nominales abgesenkt bleibt. Die Meldeschwelle gilt nicht für Aktien, deren Haupthandelsplatz in einem Drittstaat außerhalb der Union ist, sowie für Market-Making- oder Stabilisierungsgeschäfte. Diese Transparenzmaßnahme trifft jede natürliche oder juristische Person, gleichgültig ob diese innerhalb oder außerhalb der Union ansässig ist. Die Positionen sind an die für den Markt zuständige nationale Aufsichtsbehörde - für die Wiener Börse ist dies die FMA - zu melden.

Schutz der Finanzmarktstabilität und der Anleger



"Die COVID-19-Krise ist noch nicht ausgestanden. Die Finanzmärkte haben sich zwar wieder stabilisiert und die Verluste zum Teil wieder aufgeholt, die Auswirkungen auf die Realwirtschaft sind jedoch massiv. Die Gefahr einer zweiten Infektionswelle ist nach wie vor groß und es ist schwierig abzuschätzen, wann ein nachhaltiger Aufschwung einsetzen wird," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Die Verlängerung der verschärften Meldepflicht von Netto-Short-Positionen ermöglicht uns eine enge und zeitgerechte Beobachtung der Marktentwicklungen, um bei Marktschocks mit irrationalen oder überschießenden Reaktionen frühzeitig noch strengere Maßnahmen zum Schutz der Finanzmärkte sowie der Anleger ergreifen zu können."



Die Mitteilung der ESMA finden Sie unter dem Link:



[https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-deci sion-requiring-net-short-position-holders-report-position-0] (https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-its-deci sion-requiring-net-short-position-holders-report-position-0)

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0035 2020-09-18/09:27