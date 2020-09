Valneva ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand, denn CFO David Lawrence wird Ende 2020 in den Ruhestand gehen, wie das Unternehmen mitteilt. Es sei eine Agentur mit der Suche nach einem neuen CFO beauftragt worden, so Valneva. Im 1. Quartal 2021 soll dann ein neuer Finanz-Chef an Bord kommen. David Lawrence: "Die letzten drei Jahre bei Valneva waren äußerst aufregend. Aus persönlichen Gründen habe ich mich entschieden, Ende des Jahres in den Ruhestand zu gehen. Ich übergebe die Rolle des CFO mit soliden Finanzdaten und einem großartigen Team. Valneva hat enorme Aussichten und ich freue mich darauf, seine zukünftigen Erfolge zu verfolgen."

