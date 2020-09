Die Zahl der Corona-Infektionen ist in einigen Ländern zuletzt stark angestiegen. Experten sind beunruhigt, zumal nun parallel die Grippesaison vor der Tür steht. Aufmerksame Anleger haben in diesem Zusammenhang längst die Aktie von Signify entdeckt. Der UVC-Spezialist hat eine Lösung im Kampf gegen das Virus.Mit Blick auf die verschärfte Corona-Lage in manchen anderen europäischen Ländern hat der Virologe Christian Drosten vor einer ähnlichen Entwicklung hierzulande gewarnt. Angesichts der derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...