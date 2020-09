Was sind die Food-Trends jenseits des x-ten Pflanzendrinks oder veganen Burgers? Warum zögern immer noch viele Gründer und Geldgeber, in innovative Lebensmittel zu investieren? Wie wirkt sich die Coronakrise auf die Branche aus? Darüber sprechen wir mit Food-Experte Fabio Ziemßen in unserer neuen Folge des t3n Podcasts. Eine eigene App entwickeln und dann der schnelle Exit - das lockt viele Gründer und Investoren. Beim Thema Food geht das nicht so einfach und das schreckt viele ab. Einer, der das ändern will, ist Fabio Ziemßen. Der Mittdreißiger ist immer auf der Suche nach neuen Food-Technologien, von Clean Meat bis Vertical Farming, und wurde von der Stiftung des Weltwirtschaftsforums in die illustre Riege ...

