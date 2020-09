VW Vzg.-Zertifikat mit 8% Chance und 33% Sicherheitspuffer

Nachdem sich die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) von ihrem Kurseinbruch vom März 2020 auf 79 Euro bis Anfang Juni 2020 wieder auf 150 Euro erholen konnte, trat sie in eine breite Handelsspanne zwischen 125 Euro bis 150 Euro ein.

Das neue Urteil des Bundesgerichtshofes zur Entschädigung von Betroffenen des Dieselabgasskandals und die positiven Erkenntnisse über die zukünftige Entwicklung der E-Mobilität für den VW Konzern ließen den Aktienkurs wieder bis zum oberen Rand der Handelsspanne ansteigen. Mit Kurszielen von bis zu 180 Euro (UBS) wird die VW Vzg.-Aktie in den neusten Analysen zum Kauf empfohlen.

Anlage-Idee: Anleger mit der Markteinschätzung, dass die VW Vzg.-Aktie in den nächsten Monaten nicht sehr stark unter Druck geraten, könnten anstatt eines direkten Aktienkaufes eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf der VW Vzg.-Aktie nur bei einem Kursanstieg der Aktie für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresrenditen von mindestens fünf Prozent gelangen.

Die Funktionsweise:Wenn die VW Vzg.-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 97,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 26. März 2021 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 170 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HZ3DCC1) auf die VW Vzg.-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 170 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 19. März 2020, aktivierte Barriere befindet sich bei 97,50 Euro. Beim VW Vzg.-Aktienkurs von 146,40 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 156,87 Euro kaufen. Das Aufgeld des Zertifikates gegenüber dem direkten Aktienkauf Kauf beträgt somit 7,15 Prozent.

Die Chancen:Da das Zertifikat derzeit mit 156,87 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in sechs Monaten einen Bruttoertrag von 8,37 Prozent (=16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,40 Prozent auf 97,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt der Kurs der VW Vzg.-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 97,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine VW Vzg.-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 156,87 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de