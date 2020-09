Wien (www.anleihencheck.de) - Mit einer globalen Ausfallsrate (zwölf Monate rollierend) von 6,4% per Ende August berichtete Moody's damit letzte Woche den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwar habe Moody's im August einen Rückgang der aufgezeichneten Anzahl an Ausfällen (13) gegenüber dem Durchschnitt von April-Juli (28) verzeichnet, jedoch gehe Moody's davon aus, dass diese in den kommenden Monaten, aufgrund einer schwachen wirtschaftlichen Erholungsphase, wieder zunehmen werde. Nach wie vor erwarte Moody's die Spitze der Ausfallsraten Ende Q1/2021 und sehe diese zu diesem Zeitpunkt bei 8,7%. Auf Zwölfmonatssicht erwarte Moody's die globale Ausfallsrate bei 7,1% und damit noch immer deutlich über dem langjährigen Schnitt von 4,1%. Auch bis dahin sollten die regionalen Unterschiede (USA: 9,1%, Europa: 4,9%) bestehen bleiben. (Ausgabe 22 vom 17.09.2020) (18.09.2020/alc/n/a) ...

