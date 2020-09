Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen tendierten am Donnerstag freundlich und profitierten u.a. von Abschlägen bei den Dividendentiteln, so die Analysten der Nord LB.Enttäuschende Konjunkturdaten hätten US-Staatsanleihen auf die Gewinnerstraße gebracht.Nichts wirklich Neues von der Bank of Japan (BoJ). Die Währungshüter würden erwartungsgemäß die Geldpolitik stabil halten, würden sich allerdings etwas optimistischer als bei der letzten Zinsüberprüfung geben. Das kfr. Zinsziel bleibe bei -0,1%. Nach Angaben der BoJ befinde sich die japanische Wirtschaft weiterhin in einem schwierigen Zustand, habe jedoch begonnen, sich zu erholen. (18.09.2020/alc/a/a) ...

