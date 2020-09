Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Reaktionen an den Märkten für T-Notes und Bunds auf die FED-Sitzung vom 16.09. waren unspektakulär, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Renditen der zehnjährigen T-Notes lägen derzeit bei 0,69%, die der entsprechenden Bunds bei -0,47%, was gegenüber der Vorwoche praktisch keine Veränderung bedeute. Eine etwas stärkere Antwort auf die Sitzung der US-Notenbank sei an den Aktienmärkten zu sehen. Dort sei eine allgemeine Enttäuschung zu spüren gewesen. In der Tat habe die FED keine neuen Beschlüsse gefasst, sondern lediglich die Forward Guidance verstärkt. Gemäß Statement werde sie ihren Leitzins erst dann anheben, wenn wieder Vollbeschäftigung herrsche und die Inflation 2,0% erreicht habe und - das sei die dritte Bedingung - man ausreichend Anzeichen habe, dass sich die Inflation für eine gewisse Weile über 2,0% bewegen werde. ...

