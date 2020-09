Wien (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche Montag findet die regelmäßige halbjährliche Neuzusammensetzung ("Roll") u.a. der iTraxx Europe und iTraxx Crossover Credit Default Swap (CDS) Indices statt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei Ersterem handle es sich um 125 gleich gewichtete liquide Titel in Europa, während sich der iTraxx Crossover aus den 75 liquidesten Sub-Investment Grade Namen zusammensetze. Die neue Konstituentenliste werde somit auf Basis der Liquidität der einzelnen Titel halbjährlich im März und September evaluiert. Neu in den iTraxx Europe aufgenommen würden u.a. die Deutsche Post, Sodexo, Wolters Kluwer und Alstom. Die CDS von Lufthansa, Rolls-Royce, Valeo, Peugeot und Accor würden hingegen aus dem Index fallen und würden sich in der Serie 34 im iTraxx Crossover wiederfinden. Aus Letzterem scheide dafür u.a. Selecta aus. (Ausgabe 22 vom 17.09.2020) (18.09.2020/alc/n/a) ...

