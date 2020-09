Mainz (ots) - "Der Quiz-Champion" meldet sich am Mittwoch, 23. September, um 20.15 Uhr mit einer Doppelausgabe im ZDF zurück: Zum zweiten Mal treten Prominente an, um "Quiz-Champion" zu werden. Der zweite Teil des "Promi-Specials" ist am Samstag, 26. September 2020, um 20.15 Uhr ebenfalls im Zweiten zu sehen.Unter anderen trauen sich Oliver Pocher, Wolfgang Bosbach, Joachim Llambi, Sonja Zietlow sowie Marcel Reif und spielen in Deutschlands härtestem Quiz gegen die fünf Experten. Wer setzt sich durch und gewinnt 25.000 Euro für einen guten Zweck?Das Expertenteam besteht in der Spezialausgabe aus Ulrich Wickert (Zeitgeschehen), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Katrin Müller-Hohenstein (Sport) und Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen). Außerdem ist mit Wigald Boning (Erdkunde) auch der amtierende und erste "Promi-Special"-Gewinner als Gegner dabei.Wie gut schlagen sich schlaue Prominente gegen die erfahrenen Experten? Die Antwort auf diese Frage macht den besonderen Reiz des Specials aus. Es kommt zu interessanten und überraschenden Einblicken: Wie gut kennt sich ein Politprofi wie Wolfgang Bosbach mit Literatur aus und was weiß er wirklich über das Zeitgeschehen? Schafft es Sonja Zietlow ihre alten Erdkundekenntnisse wieder hervorzukramen und wie steht es um ihr Wissen über die Filmwelt? Wie oft liest Turniertänzer Joachim Llambi ein Buch anstatt auf dem Tanzparkett zu stehen, sodass er auch im Bereich Literatur Expertise beweisen kann? Und wie schlägt sich eigentlich "Quiz Champion"-Sport-Experte Marcel Reif in der ungewohnten Kandidatenrolle?Am Ende wird sich nach den Qualifikationsrunden, in den Duellen und einem möglichen Finale derjenige durchsetzen, der über beide Sendungen Wissen, geschicktes Taktieren und ein gutes Bauchgefühl beweist. Wer wird Nachfolger von Wigald Boning und damit neuer Promi-Quiz-Champion?Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/derquizchampionhttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4710200