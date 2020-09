Nach der Notenbanksitzung der FED am 16. September gab der Euro seine kompletten Tagesgewinne wieder ab und schloss im Minus. FED-Chef Jerome Powell stellte die Anleger auf eine lange Niedrigzinsphase ein und erklärte, das die Währungshüter die Zinsen so lange in der derzeitigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent belassen werden, bis Vollbeschäftigung herrscht und die Inflation bei zwei Prozent liegt. Nach dem gestrigen Kursrutsch unter die Unterstützung bei 1,1770 ist die europäische Währung jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...