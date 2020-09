DJ Citi bietet 6.000 Arbeitsplätze für junge Menschen in Asien an

Von Yifan Wang

LONDON (Dow Jones)--Die Citigroup will in den nächsten drei Jahren 6.000 Arbeitsplätze für junge Menschen in Asien anbieten, wo angesichts der Corona-Pandemie eine steigende Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist. Die US-Bank wird in diesem Zeitraum auch 60.000 Fortbildungsangebote machen, wie sie am Freitag mitteilte.

Die Niederlassung der Bank in der Region Asien-Pazifik sowie ihr Philanthropie-Fonds Citi Foundation haben 35 Millionen Dollar bereitgestellt, um bis 2023 die Beschäftigung und die Chancen für junge Menschen aus einkommensschwachen, unterversorgten Gegenden in Asien zu verbessern. Die Citi Foundation konzentriert sich auf Investitionen zur Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts.

Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten werden sich auf die asiatisch-pazifischen Geschäfte mit Privatkunden und institutionellen Kunden erstrecken.

