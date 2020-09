DJ Bundestag beschließt Investitionen in Krankenhäuser

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Freitag ein Investitionsprogramm für Krankenhäuser beschlossen. Mit Milliarden Euro soll die Versorgung von Patienten verbessert und die IT-Sicherheit vergrößert werden. Der Bund wird 3 Milliarden Euro bereitstellen, damit Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen.

"Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der Bund aus Haushaltsmitteln in Krankenhäuser investiert, eigentlich sind die Länder zuständig", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Deutschen Bundestag vor der Abstimmung zum Krankenhauszukunftsgesetz. "Alles zusammen wird das die größte Summe sein, die jemals in Krankenhäuser investiert wurde."

Bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen soll die Versorgung und Information verbessert und die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten sowie Apothekern optimiert werden. Dabei sollen mindestens 15 Prozent der staatlichen Investitionssumme in die Verbesserung der IT-Sicherheit gehen. "Investitionen in IT-Sicherheit sind notwendig, weil die Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die es gibt", so Spahn.

Dem Gesetzt stimmten CDU, CSU, SPD und FDP gegen die Stimmen der AfD zu. Linke und Grüne enthielten sich.

