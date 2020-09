Zürich/Bern (ots) - Die auf komplexe Problemstellungen in Führungs- und Verantwortungspositionen spezialisierte Beratungsgemeinschaft KMES Partner verstärkt sich in den Bereichen Gesundheitswesen und Industrie. Sie erweitert ihre Partnerschaft per 1. November 2020 mit zwei weiteren ausgewiesenen und praxiserfahrenen Fachleuten: der Bauingenieurin und ehemaligen CEO von Vigier Rail, Anabel Hengelmann, und dem Juristen und scheidenden Direktor des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Pascal Strupler. Neu zählt KMES damit acht erfahrene Beratungspartner an den Standorten Zürich und Bern.Die strategische und kommunikative Beratung von Unternehmen und Führungspersönlichkeiten in Zeiten des Wandels sowie die Bewältigung von Krisen erfordern ein hohes Mass an interdisziplinärem Verständnis. Dazu gehören spezifische Branchenkenntnisse und Netzwerke ebenso wie die Kenntnis der Zusammenhänge zwischen Staat, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unternehmen, Verbände und Behörden müssen oft kurzfristig auf externe Kompetenzen und unabhängige Zweitmeinungen zurückgreifen können. Die mit der Verstärkung des Industrie- und Gesundheitswissens noch breiter gefächerte exekutive und fachliche Erfahrung der KMES Partner antwortet auf diese Nachfrage.Die neuen KMES Partner ab 1. November 2020:Anabel Hengelmann studierte Bauingenieurwesen an der TU München und rundete später ihr Profil mit einem EMBA in Deutschland und den USA ab. Sie verfügt zudem über ein Zusatzstudium in Applied History. Neben ihren fundierten Kenntnissen in der Industrie führte sie Vigier Rail als CEO zu einem international erfolgreichen und innovativen Unternehmen und machte sich vertraut mit Konzerngeschäften wie der BKW. Anabel Hengelmann hat grosse Erfahrung mit internationalen Projekten wie z.B. dem Bau des Gotthard-Basistunnels und hat zudem mehrere Jahre in verschiedenen Ländern gelebt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Strategie, Innovation und Executive Coaching/Sparring für Führungskräfte in der Industrie und bei Infrastruktur- und Bauprojekten. Zusätzlich zur Hauptberatungstätigkeit wird Anabel Hengelmann die Themen der Karriereentwicklung auf C-Level bearbeiten. Sie lebt in Zürich und wird am Sitz von KMES Partner Zürich arbeiten.Pascal Strupler hat in vier Eidgenössischen Departementen eine breite Sach- und Führungserfahrung sowie ein weitreichendes Netzwerk erworben. Er studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern und komplettierte seine Studien am Institut de Hautes Etudes en Administration Publique in Lausanne (IDHEAP). Unter anderem arbeitete Pascal Strupler als Generalsekretär im Eidg. Departement des Innern (EDI) und zuletzt als Direktor des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Als Mitglied und Leiter von nationalen und internationalen Delegationen und Gremien verfügt er über profunde Kenntnisse in Verhandlungsführung im politischen Umfeld, insbesondere in der Gesundheitspolitik. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Akteuren im Gesundheitswesen, Mediationsprozessen und der Krisenbewältigung. Zudem ist Pascal Strupler als Verwaltungsrat tätig. Er wird an den KMES Standorten Bern und Zürich tätig sein.Die weiteren KMES Partner:Bart ten Brink (tenbrink@kmespartner.com (mailto:tenbrink@kmespartner.com))Daniel Eckmann (eckmann@kmespartner.com (mailto:eckmann@kmespartner.com))Eduard Gnesa (gnesa@kmespartner.com (mailto:gnesa@kmespartner.com))Hans Klaus (klaus@kmespartner.com (mailto:klaus@kmespartner.com))Markus Spillmann (spillmann@kmespartner.com (mailto:spillmann@kmespartner.com))Marisabel Spitz (spitz@kmespartner.com (mailto:spitz@kmespartner.com))Pressekontakt:KMES PartnerHans Klaus, leitender PartnerBasteiplatz 78001 ZürichTelefon: +41 79 357 0 357eMail: klaus@kmespartner.comwww.kmespartner.comOriginal-Content von: KMES Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065142/100855743