Nach einer Niederlage vor dem Münchner Landgericht drohen dem Versicherer hohe Entschädigungszahlungen an Gastwirtschaften, die während des Lockdowns ihre Lokale schließen mussten. Geklagt hatten die Wirte der Paulaner-Gaststätte am Nockherberg, und die haben gestern bei einer mündlichen Verhandlung Recht bekommen. Der Kursverlauf der Allianz-Aktie zermürbt auch die Nerven der Anleger.Die Vorsitzende Richterin Susanne Laufenberg ließ in der Verhandlung am Donnerstag durchblicken, dass die Betriebsschließungsversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...