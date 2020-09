Apple hat mit seiner Apple Watch einen massiven Erfolg. Kein anderes Wearable verkauft sich besser. Doch leider funktioniert sie nur mit iPhones - es wird Zeit, dass Apple sie auch für die größte mobile Plattform Android anbietet. Mit der Apple Watch hat der Konzern das erreicht, was er selbst nicht mit seinem iPhone geschafft hat: Apple ist absoluter Marktführer im Wearable- und sogar dem Uhrenmarkt. Keine Uhr, sei sie noch so smart, verkauft sich besser als die Watch, obwohl sie "nur" in Kombination mit iPhones genutzt werden kann. Würde Apple seine Watch für Android öffnen, könnte der Konzern den Watch-Markt ...

