Baden-Baden (ots) - Eva Löbau und Hans-Jochen Vogel spielen unter der Regie von Franziska SchlottererWenn's ans Erben geht, kommen unterdrückte Gefühle und verborgene Wahrheiten ans Licht: In ihrem siebten Fall bekommen die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg tiefe Einblicke in die Dynamik einer wohlhabenden Freiburger Unternehmerfamilie. Franziska Schlotterer inszeniert den "Tatort - Was wir erben", das Drehbuch dazu schrieb Patrick Brunken. Gemeinsam mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen Jenny Schily, Jan Messutat, Johanna Polley, Marie Anne Fliegel, Wieslawa Wesolowska und Janina Elkin vor der Kamera. Bis Mitte Oktober wird in Freiburg, Baden-Baden und Umgebung gedreht, die Ausstrahlung ist für 2021 vorgesehen.Fatale Testamentsänderung?Der verdächtige Treppensturz der 78-jährigen Fabrikantenwitwe Elisabeth Klingler ruft die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg auf den Plan. Gerade hatte Klingler ihrer Tochter, ihrem Sohn, der Enkelin und dem Notar eineTestamentsänderung verkündet: Die Familienvilla solle nach ihrem Tod an ihre Ge-sellschafterin Elena Zelenko gehen. Bei ihren Kindern hatte sie damit Schock und Empörung hervorgerufen. Als sich nach dem Sturz herausstellt, dass Elisabeth Klingler und Elena Zelenko sogar geheiratet hatten, steht die Hauptverdächtige für die düpierten Erben fest. Tobler und Berg gehen den Hinweisen und Zeugenaus-sagen der Familie nach. Ohne sich davon ablenken zu lassen, dass es auch in der Familie diverse Interessen am Erbe gibt ...Das TeamIn weiteren Rollen spielen Christoph Jungmann, Katharina Hauter, Urs Jucker und Claudia Hübschmann. Der "Tatort - Was wir erben" ist eine Produktion des Südwes-trundfunks. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera: Stefan Som-mer, Schnitt: Sabine Garscha, Szenenbild: Irene Piel, Kostüm: Juliane Maier, Beset-zung: Karimah El-Giamal, Produktionsleitung Jürgen Weissenrieder. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner."Tatort - Rebland", der sechste Fall von Franziska Tobler und Friedemann Berg, wird am Sonntag, 27.9., 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Drehstartfoto unter www.ARD-foto.deWeitere Informationen unter http://swr.li/tatort-was-wir-erbenPressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4710344