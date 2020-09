EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Christian Wolf wird Partner bei Dynamics Group und verstärkt das Kapitalmarktteam in Zürich



18.09.2020 / 11:21



Medieninformation



Christian Wolf wird Partner bei Dynamics Group und verstärkt das Kapitalmarktteam in Zürich Zürich, 18. September 2020 - Ab 1. November 2020 wird Christian Wolf als neuer Partner der Dynamics Group tätig und verstärkt das Kapitalmarktteam der Beratungsgruppe am Standort Zürich. Er berät seit über 20 Jahren institutionelle Investoren im Bereich der Schweizer Aktien und wird dieses Wissen und sein umfassendes europäisches Netzwerk künftig den Klienten der Dynamics Group zur Verfügung stellen.



Die durch «MIFID II» stark veränderten Rahmenbedingungen im Brokerage haben zu enormen Verschiebungen bei den Interaktionen an der Schnittstelle zwischen börsenkotierten Unternehmen und Investoren geführt. Reduziertes Aktien-Research und Einschränkungen im Corporate Access haben die Nachfrage nach Dienstleistungen in den Bereichen Strategic Capital Market Advisory und Investor Relations stark erhöht. Die Dynamics Group schliesst diese Lücke mit ihrem spezialisierten Kapitalmarktteam, das mit Christian Wolf weiteren Zuwachs bekommt. Christian Wolf (1972) berät seit über 20 Jahren Europäische Asset Manager, Versicherungen, Banken und Pensionskassen im Bereich der börsenkotierten Schweizer Aktien. Im Strategic Capital Market Advisory bringt er seine umfassenden Kenntnisse des Schweizer Kapitalmarkts praxisorientiert und im Interesse von börsenkotierten Gesellschaften ein. Er wird Schweizer Small und Mid Caps sowie deren Führungskräfte bei der Positionierung im Kapitalmarkt und im Umgang mit der Financial Community begleiten. Für ausgewählte strategische Investoren wird er weiterhin Reverse Roadshows zu Schweizer Unternehmen sowie deren operativen Einheiten in der DACH-Region organisieren und begleiten. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind Kapitalmarktkommunikation, Reputations- und Krisenmanagement. Christian Wolf ist eidg. diplomierter Finanz- und Anlageexperte (AZEK) und war seit 2011 im Brokerage (Equity Sales und Research) der MainFirst Bank in Zürich tätig.

Über Dynamics Group



Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Kommunikationsgruppe mit Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications, Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Die Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 15 Partner geführt. Dynamics Group hat Büros in Zürich, Bern, Genf und Lausanne. Kontakt

Edwin van der Geest, Senior Partner

Phone +41 79 330 55 22

E-Mail vdg@dynamicsgroup.ch Christian Wolf, Partner

Phone +41 79 457 72 05

E-Mail cwo@dynamicsgroup.ch

