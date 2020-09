Der Wettlauf um die Entwicklung eines sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoffs ist in vollem Gang. Die Bekämpfung des Coronavirus ist derzeit nicht nur das wohl brennendste Thema aus Gesundheitssicht, sondern sorgt auch an der Börse teilweise zu gewaltigen Kurssprüngen bei Biotechnologie-Unternehmen. Aber es war auch selten so schwierig für Investoren zu entscheiden, ob und wo es Sinn macht, an diesem Milliardenrennen mitzuverdienen. Die Welt gemeinsam gegen das Virus Niemals zuvor hat die Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...