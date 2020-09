Köln (ots) - Wer kennt ihn nicht, den unübertroffen niedlichen, kleinen Eisbären Lars, der gemeinsam mit seinen Freunden Lena Schneehase, der Schneegans Pieps und Brauni Braunbär ebenso spannende wie humorvolle Abenteuer am Nordpol besteht? Die 26 liebevoll konzipierten Zeichentrickfilm-Geschichten der Serie erzählen von Freundschaft und Mitverantwortung, machen neugierig und ermutigen die Kinder, selbst Lösungen zu finden. Besonders gelungen sind nicht nur die wunderschönen, fast poetischen Bilder, sondern auch die hinreißend sympathischen Protagonisten, die den Kindern unterschiedlichste Identifikationsfiguren bieten. "Der kleine Eisbär" steht mit seinen intelligenten Abenteuergeschichten für hochwertige und abwechslungsreiche Kinderunterhaltung und ist bestens dafür geeignet, erste Fernseherfahrung zu sammeln."Der kleine Eisbär - Die Originalserie" basiert auf den international erfolgreichen, millionenfach verkauften Kinderbilderbüchern von Hans de Beer und wurden durch "Die Sendung mit der Maus" bekannt. Am 16. Oktober erscheint "Der kleine Eisbär - Die Originalserie" auf DVD und digital.Am Nordpol, wo es immer bitterkalt ist, lebt Lars, der kleine Eisbär, mit seinen Eltern und vertreibt sich die Zeit mit Spielen, Herumtollen und Auskundschaften seiner wunderschönen, doch manchmal nicht ganz ungefährlichen Eis-Heimat. Gemeinsam mit seinen Freunden Lena Schneehase, der Schneegans Pieps und Brauni Braunbär entdeckt er seine Umgebung und erlebt spannende und gefährliche Abenteuer inmitten von Eis und Schnee.ProduktinformationVeröffentlichung:16.10.2020Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 1992-95Genre: Family & KidsMedium: DVD / VoD/ PayTVUVP 9,99 EURBest-Nr.: 9901P0009247-01EAN: 4042999129801Laufzeit: 26 x 6 Min.Bildformat: 4:3Tonformat: Dolby Digital 5.1 DeutschFSK: Ab 0 JahrenUntertitel: -Extras / Bonus: Malvorlage für das eigene DVD-CoverVerpackung: 1-Disc Softbox \u00c3ber eine redaktionelle Einbindung würden wir uns freuen.Packshots und Szenenbilder stehen hier (https://we.tl/t-j0Wa2DW1rl) zum Download bereit. Benötigen Sie für Ihre Berichterstattung mehr Informationen oder ein Rezensionsexemplar, möchten Sie eine Verlosung durchführen? Schreiben Sie eine Mail an:presse@daspressebuero.com (mailto:presse@daspressebuero.com)Die WDR mediagroup vertreibt die weltweiten SVoD-, Audio-, Free- und Pay-TV-Rechte an der Originalserie von "Der kleine Eisbär".Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4710454