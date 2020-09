Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Nachgang an die FOMC-Sitzung stieg der ITRAXX Senior Financials gestern um wenige Basispunkte an, so die Analysten der Helaba.Insgesamt setze sich damit die Konsolidierung um die 60er Marke fort. Für Entspannung dürfte die Meldung der EZB sorgen, wonach Banken aufgrund der Corona-Krise bei der Erfüllung der ungewichteten Eigenkapitalquote entlastet würden. Demnach müssten die Institute künftig bei der Berechnung nicht mehr alle gegenüber der EZB gehaltenen Aktiva berücksichtigen. Die Regelung für die erhöhte Verschuldungsquote solle bis Ende Juni 2021 gelten. In Bezug auf das Strategietreffern der Commerzbank gestern lasse sich sagen, dass Privatkunden-chef Mandel zum Ende September die Bank verlassen werde. ...

