Berlin (www.anleihencheck.de) - ADLER Real Estate vereinbart Verkauf von 5.000 Wohnimmobilien über Buchwert - AnleihenewsDie Adler Real Estate AG (ADLER) (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) hat heute mit einem bedeutenden internationalen Immobilieninvestor einen verbindlichen Kaufvertrag über die Veräußerung von 5.064 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Prämie auf den Buchwert (Stand 1. Halbjahr 2020) abgeschlossen, was die Widerstandsfähigkeit des deutschen Wohnimmobilienmarktes in einer Zeit erhöhter makroökonomischer Unsicherheit unter Beweis stellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: ...

