Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen des Schuldenschnitts bei einigen argentinischen Staatsanleihen wurden die entsprechenden Anleihen in neue Anleihen umgetauscht, so die Börse Stuttgart.Alle umgetauschten Anleihen würden einen Nominalzinssatz von 0,125% besitzen und gegenwärtig größtenteils unter 50% notieren. Es handle sich sowohl um Anleihen in US-Dollar als auch Anleihen in Euro. ...

