Am 24. September hat der Internet-Inkubator Rocket Internet zur außerordentlichen Hauptversammlung geladen. Faktisch einziger Tagesordnungspunkt: der Rückkauf aller Aktien und Rückzug von der Börse. Rocket Internet hatte bekanntlich Anfang des Monats den Investoren angeboten, die Aktien zu 18,57 Euro zurückzukaufen.Verlust wurde in Q2 eingegrenztZuvor gibt es noch einmal Zahlen. Für das erste Halbjahr meldet der Startup-Investor einen Verlust von 12 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte man noch 548 Millionen Euro verdienen können. Dennoch gilt das aktuelle Ergebnis als sichtbarer Erfolg, dass es operativ auch bei den Beteiligungsgesellschaften wieder aufwärtsgeht. Denn im ersten Quartal stand in der Summe noch ein Verlust von 162 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...