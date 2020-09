Mainz (ots) - Der Ereigniskanal phoenix hat in der Corona-Krise mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen: Mit 1,1 Prozent erreichte der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF im aufgelaufenen Jahr den höchsten Marktanteil seit drei Jahren. Allein von Januar bis Juni 2020 zeigte phoenix mehr als 620 Stunden Programm zur Covid-19-Pandemie."Authentische Informationen aus erster Hand sind der Markenkern von phoenix. Gerade in Krisenzeiten sind eine fundierte Berichterstattung und die sachkundige Begleitung und Einordnung des Weltgeschehens eminent wichtig. Genau das finden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei phoenix", so ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz.Während der Corona-Krise hat phoenix auch seine barrierefreien Angebote erweitert. Neben den Corona-Pressekonferenzen von Bundeskanzlerin Angela Merkel werden bis heute die turnusmäßigen Regierungs-Pressekonferenzen in der Bundespressekonferenz (BPK) in Gebärdensprache übertragen. Darüber hinaus werden während der Ausstrahlung von Bundestagsdebatten und Bundesratssitzungen zur Corona-Situation Untertitel auf den Videotextseiten angeboten.Schwerpunkte im phoenix-Programm bilden in diesem Jahr die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung sowie das US-Wahljahr.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 18. September 2020, ab 15.30 Uhr erhältlichüber ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4710549