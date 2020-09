Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) hat an ihrem Optionstarif OptionFlexiMed gefeilt: Ab sofort werden allen Kunden volle Kalenderjahre, die sie in diesem Tarif versichert sind, als so genannte "leistungsfreie Zeit" gutgeschrieben. Wechseln die Kunden dann in einen PKV-Vollversicherungstarif, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...