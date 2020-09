Tübingen (ots) - Blutkrebs kann jeden treffen und lässt auch kein Alter aus. Wenn Kinder erkranken, ist das für die Betroffenen ein besonders großer Schock. Auch die Eltern des kleinen William aus Bad Kreuznach wurden ganz unvorbereitet mit der Diagnose ihres Sohnes konfrontiert. So wie William erkranken jedes Jahr allein in Deutschland knapp 700 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre an Blutkrebs. Damit ist Blutkrebs die häufigste Krebsform in dieser Altersgruppe. Häufig kann nur eine Stammzellspende Hoffnung auf Heilung geben. Die DKMS konnte in diesem Jahr bereits 391 Mal eine Spende für ein Kind oder Jugendlichen vermitteln (Stand 15. September 2020). Das sind 391 neue Lebenschancen und etwa zehn Prozent aller in diesem Jahr durch DKMS-Spender aus Deutschland ermöglichten Stammzellspenden.Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, allein in Deutschland sind es alle 15 Minuten. Viele der Betroffenen sind dringend auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Anlässlich des Weltkindertages am 20. September wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Kinder richten, die so dringend auf eine Spende hoffen.Der kleine William sucht einen Spender!William ist drei Jahre alt und eine wahre Frohnatur. Er ist offen, herzlich und liebt es, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Doch seit ein paar Wochen steht die Welt von William und seiner Familie still. Der kleine Junge hat Blutkrebs. Williams Mutter erzählt von dem emotionalen Schock: "Wir werden den Moment nie vergessen, als uns mitgeteilt wurde, dass unser kleiner Sonnenschein Blutkrebs hat. Es war unvorstellbar und unsere Welt geriet völlig aus den Fugen. Nach dem anfänglichen Schock und vielen Tränen haben wir den Kampf aufgenommen, damit William und sein Bruder auch weiterhin zusammen lachen und aufwachsen können."Doch alleine kann die Familie den Krebs nicht besiegen. Nur ein passender Stammzellspender kann Williams Leben retten. Deshalb haben Familie und Freunde gemeinsam mit der DKMS innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion organisiert. Sie rufen dazu auf, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen: "Blutkrebs kann jeden treffen, selbst die Kleinsten und Unschuldigsten unter uns. William ist gerade drei geworden. Sein Leben hat noch gar nicht richtig begonnen. Mit einer Registrierung schenkt ihr ihm und vielen anderen eine Chance auf ein zweites Leben. Selbst zum Lebensretter werden - was kann daran falsch sein? Der Dank für ein Leben ist unendlich."Zum Weltkindertag appelliert die DKMS, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen und so vielen Betroffenen die Hoffnung auf ein Weiterleben zu schenken. Hier geht es zu den aktuellen Patientenaktionen (https://mediacenter.dkms.de/patientenaktionen/)! Ein direkter Aufruf für William erfolgt unter dkms.de/william (http://www.dkms.de/william)Alle weiteren Informationen und Bildmaterial finden Sie unter https://mediacenter.dkms.de/news/weltkindertag-20/Pressekontakt:KommunikationDKMS gGmbH0221 - 94 05 82 3311presse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/4710601