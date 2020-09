Reutlingen (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg lädt zum Landesparteitag ein. Dieser findet am 26. und 27. September in der Julius-Kemmler-Halle in Reutlingen statt. Der Parteitag beginnt jeweils um 10 Uhr. Parallel findet die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl statt.Landesparteitag und Aufstellungsversammlung26./27. September 2020Julius-Kemmler-Halle, Hoffmannstraße 1272770 Reutlingenab 10 UhrNeben der Überarbeitung des Landeswahlprogramms für die anstehende Landtagswahl wird turnusgemäß ein neuer Landesvorstand gewählt. Weitere Informationen zum Parteitag sind im Wiki der Partei zugänglich. [1]Die Piratenpartei tritt zur Bundestagswahl im Jahr 2021 an. Hierzu wird eine Landesliste für Baden-Württemberg aufgestellt. Die Versammlung hierzu findet während des Parteitags statt. Weitere Informationen und Kandiderende sind ebenfalls im Wiki zu finden. [2]Pressevertreter:innen und Interessierte sind herzlich eingeladen dem Parteitag beizuwohnen.Quellen/Fußnoten[1] https://wiki.piratenpartei.de/BW:Landesparteitag_2020.1[2] https://wiki.piratenpartei.de/BW:Aufstellungsversammlung_Liste_BTW2021Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0176 47127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4710593