Polestar hat einen neuen Partner für das Heimladen in Deutschland: Die auf Ladelösungen spezialisierte Firma The Mobility House (TMH) soll den Kunden eines Polestar 1 oder Polestar 2 Lademöglichkeiten aus einer Hand bieten. Nach dem Fahrzeugkauf könne über The Mobility House die passende Ladeinfrastruktur erworben werden, wie TMH in einer Mitteilung schreibt. Neben der Ladestation werde Kunden zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...