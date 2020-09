Seit dem gestrigen nachbörslichen Handel verzeichnet die Aktie des international führenden Kunststoffherstellers COVESTRO (DE0006062144) starke Kursausschläge nach beiden Seiten, nachdem der Nachrichtendienst BLOOMBERG die Meldung herausgab, das New Yorker Private Equity-Haus Apollo Global Management könne Interesse an einer Übernahme der ehemaligen Bayer-Tochter haben.Hierzu habe Apollo den Vorstand von Covestro bereits schon vor Wochen kontaktiert und in diesem Zusammenhang auch ihre bereits konkrete Akquisitionserfahrung in diesem Sektor durch die zurückliegende Übernahme des gleichfalls weltweit sehr prominenten niederländischen Kunststoffproduzenten LYONDELLBASELL INDUSTRIES betont.Die Aktie von COVESTRO schoss daraufhin bis zu gestrigen Handelsschluss auf Tradegate (22 Uhr) gewaltig um + 14,2 % nach oben.

