DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Respekts vor den alten Menschen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.360,25 +0,06% +3,92% Euro-Stoxx-50 3.317,90 +0,04% -11,41% Stoxx-50 3.007,77 +0,31% -11,61% DAX 13.235,37 +0,21% -0,10% FTSE 6.039,89 -0,17% -19,79% CAC 5.027,88 -0,23% -15,89% Nikkei-225 23.360,30 +0,18% -1,25% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,33 0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,13 40,97 +0,4% 0,16 -28,2% Brent/ICE 43,59 43,30 +0,7% 0,29 -29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,04 1.942,60 +0,5% +10,44 +28,7% Silber (Spot) 27,10 27,08 +0,1% +0,03 +51,8% Platin (Spot) 944,15 943,00 +0,1% +1,15 -2,2% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,4% +0,01 +9,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Futures auf die Aktienindizes der Wall Street zeigen sich am Freitag wechselhaft und bewegen sich zwischen Gewinnen und Verlusten. Teilnehmer verweisen auf den vierfachen Verfall, den sogenannten Hexensabbat, an dem der Verfall von Terminkontrakten zu stärkeren Bewegungen nach oben und unten führen kann. Marktteilnehmer versuchen an solchen Tagen, Indizes und Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Im Blick steht kurz nach Handelsstart der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, der einen Aufschluss über den für die US-Ökonomie entscheidenden Konsum geben wird. Unterdessen geht das politische Gezerre um ein weiteres staatliches Stimulierungspaket weiter, wie es immer wieder von der US-Notenbank angemahnt wird. Viele Teilnehmer sind enttäuscht, weil die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten festgefahren sind.

Bei den Einzelwerten schießen Sonoma Pharma um gut 12 Prozent nach oben, nachdem ein Flächendesinfektionsmittel des Unternehmens im Rahmen der Corona-Pandemie von der kanadischen Gesundheitsbehörde zugelassen wurde. Derweil hat die Restaurantkette J. Alexander's das Schlimmste überstanden, wie CEO Mark Parkey verkündete. Im dritten Geschäftsquartal wird das Unternehmen voraussichtlich wenigstens einen ausgeglichen, vielleicht sogar einen leicht positiven Cashflow erzielen. Die Aktie springt um 14 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Grenke AG, Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat sowie Analysten-/Investoren-Call

zu Vorwürfen von Betrug, Bilanzfälschung und

Geldwäsche durch die Researchfirma Viceroy

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -164,2 Mrd USD zuvor: -104,2 Mrd USD 16:00 Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,4 zuvor: 74,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Im Fokus steht der große Verfall am Terminmarkt, hier scheinen die Marktteilnehmer mehrheitlich mit dem Kursniveau zufrieden zu sein. Die Corona-Pandemie rückt mit den steigenden Fallzahlen wieder stärker in den Fokus, an der Börse werden zunächst die Aktien der Reiseunternehmen verkauft. Für die Aktie von Covestro geht es 6,8 Prozent nach oben. Kurstreiber ist eine Kreise-Meldung von Bloomberg, die von einem Kaufinteresse des Private-Equity-Unternehmens Apollo berichtete. Für die Aktien aus dem Reisesektor geht es europaweit nach unten. Belastend wirkt nach Aussage aus dem Handel die Nachricht, dass Großbritannien vor einem möglichen zweiten Lockdown steht. So geht es für die britischen Aktien der British-Airways-Mutter IAG um 11 Prozent nach unten, Easyjet verlieren 8,5 Prozent und Interconti 6,2 Prozent. Aber auch eine Lufthansa verliert 4,6 Prozent, Fraport handeln 5 Prozent leichter. Der Sektor-Index ist mit einem Abschlag von 3,2 Prozent der größte Verlierer. Weiter im Fokus bleibt auch die Grenke-Aktie, die um 1 Prozent nachgibt. Im Tagesverlauf wollen sich Vorstand und Aufsichtsrat in einem Analysten und Investoren-Call zu den Vorwürfen von Viceroy Research äußern.Rocket Internet hat im ersten Halbjahr einen Verlust eingefahren. Für die Aktie liefern die Zahlen keinen Impuls, vielmehr notiert sie mit 18,60 Euro knapp über dem Delisting-Preis von 18,57 Euro. Deutlich unter Druck steht die Aktie von MAN, sie bricht um 15 Prozent ein. Hier belastet die Nachricht, dass der erwartete Squeeze-Out durch Traton nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Die London Stock Exchange (LSE) spricht mit der Euronext exklusiv über einen Verkauf der Borsa Italiana. Hier hatte auch die Deutsche Börse Interesse bekundet. Die Euronext-Aktie steigt um 5,7 Prozent, die Titel der LSE legen um 1,3 Prozent zu. Auch die Papiere der Deutschen Börse gewinnen 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1848 +0,03% 1,1851 1,1836 +5,6% EUR/JPY 123,62 -0,38% 125,69 125,68 +1,4% EUR/CHF 1,0763 -0,03% 1,0767 1,0760 -0,9% EUR/GBP 0,9130 +0,00% 0,9241 0,9251 +7,9% USD/JPY 104,33 -0,43% 106,08 106,18 -4,1% GBP/USD 1,2982 +0,08% 1,2824 1,2793 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,7529 -0,02% 6,8292 6,8353 -3,1% Bitcoin BTC/USD 10.996,01 +0,37% 10.354,76 10.323,38 +52,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Die Vorgaben aus den USA waren negativ, gleichwohl ging es an einigen Börsen der Region aufwärts. In China sogar kräftig: In Schanghai rückte der Composite-Index um 2,1 Prozent vor, wobei sich der Anstieg in der letzten Handelsstunde ohne nachrichtlichen Hintergrund auffällig beschleunigte. Shenzhen-Composite und Chinext gewannen jeweils 1,5 Prozent. Gesucht waren vor allem Finanzwerte, unterstützt wurde der Markt aber auch von Kursgewinnen im Industriesektor (Kohleproduzenten, Baustoff- und Metallhersteller). An der Börse in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,3 Prozent höher, nachdem er jedoch am Donnerstag kräftig nachgegeben hatte. Händler sprachen von wachsender Zuversicht, was die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Coronavirus-Krise angeht. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent höher bei 23.360 Punkten. Gebremst wurde der japanische Aktienmarkt neben Zweifeln an der Erholung der Wirtschaft erneut vom starken Yen. Hoffnungen auf eine beschleunigte digitale Transformation unter der neuen Regierung befeuerten die Kurse von IT-Unternehmen. NTT Data sprangen um 7,6 Prozent nach oben und Fujitsu um 4,4 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zum Wochenschluss auf der Stelle. Einige britische Emittenten weisen wie bereits am Vortag moderate Ausweitungen auf. Hier belasten nach Aussage eines Marktteilnehmers zum einen die politische Unsicherheit wie nun auch die Möglichkeit eines zweiten Lockdowns im Oktober. Wie auch am Aktienmarkt ist Grenke am Anleihemarkt ein Thema. Die Ratingagentur S&P hat den Leasinganbieter und Finanzdienstleister nach Vorwürfen des Betrugs, der Bilanzfälschung und der Geldwäsche auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Bislang könne S&P die Vorwürfe von Viceroy Research weder bestätigen noch verwerfen. Aber die Vorwürfe könnten sich auf Reputation, das Geschäft, die Liquidität und die Finanzierung des Unternehmens auswirken. Eine Herabstufung würde dann drohen, wenn S&P neue Informationen identifiziert, die ihre Einschätzung der finanziellen Lage von Grenke wesentlich schwäche.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Börse London verhandelt exklusiv mit Euronext über Borsa Italiana

Der Betreiber der Londoner Börse verhandelt nach eigenen Angaben exklusiv mit der Mehrländerbörse Euronext über die zum Verkauf gestellte Mailänder Börse. Damit ist die ebenfalls interessierte Deutsche Börse AG zunächst aus dem Rennen.

Deutsche Börse verlängert Vorstandsmandate von Book und Leithner

Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG hat die Vorstandsmandate von Thomas Book und Stephan Leithner um fünf Jahre bis Ende Juni 2026 verlängert.

Deutsche Post: Rund 3.000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks

Der Deutschen Post zufolge haben sich am Freitag bis zum Mittag rund 3.000 Beschäftigte bundesweit an Warnstreiks beteiligt. Betroffen waren 300 Betriebsstätten, insbesondere die Postzustellung.

Telekom schaltet 3G-Mobilfunknetz im Sommer 2021 ab

Die Deutsche Telekom treibt die Modernisierung ihres Mobilfunknetzes voran. Wie der Konzern mitteilte, schaltet er das seit rund 20 Jahren bestehende 3G-Mobilfunknetz am 30. Juni 2021 ab. Die Verträge der Kunden werden vorab für die Nutzung von 4G/LTE erweitert.

VW-Absatz im August nach Sondereffekt im Vorjahr rückläufig

