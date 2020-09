Heidenheim (ots) - Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V. ist nicht nur verbandsorganisatorisch und berufspolitisch, sondern auch digital fortschrittlich: wie die neue Website anschaulich beweist. Unter www.pneumologenverband.de (http://www.pneumologenverband.de) finden Mitglieder, Kollegen, Fachpersonal sowie alle im Healthcare-Tätigen Wissenswertes rund um den BdP und das Tätigkeitsfeld der Pneumologie.Auf den übersichtlich gestalteten Seiten kann man sich über Aktuelles, geplante pneumologische Veranstaltungen sowie Fort- und Weiterbildungen des BdP informieren.Patienten können auf den Lungenatlas zugreifen, der ihnen bei der Suche eines Lungenfacharztes des BdP oder speziell nach pädiatrischen Pneumologen (BAPP) in ihrer Nähe hilft.Über das Menü des Versorgungsforschungsinstituts WINPNEU haben niedergelassene Kollegen die Möglichkeit, sich auf den aktuellen Stand in Sachen ambulanter Versorgungsforschung in der Pneumologie zu bringen. Und Mitglieder werden über kostengünstige Einkaufsaktionen der Pneumomed für medizinische Geräte, Materialien und Dienstleistungen informiert.Auf der neuen Homepage erhält man zudem einen strukturierten Überblick über die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit des BdP, der regen Verbandstätigkeit sowie des berufspolitischen Engagements der niedergelassenen Pneumologen in Deutschland.www.pneumologenverband.de (http://www.pneumologenverband.de) - ein Klick, der sich lohnt!Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V. (BdP):Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP) ist ein Zusammenschluss von Fachärzten mit Schwerpunkt Pneumologie in Klinik und Praxis. Dem BdP gehört auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Pädiatrische Pneumologie e.V. an.Zu den Zielen des BdP gehört die Gestaltung von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung der hohen Behandlungsqualität in der Pneumologie. Außerdem fördert der BdP die Qualifizierung seiner Mitglieder durch Fortbildungsveranstaltungen. Der BdP betreibt eine umfangreiche Öffentlich-keitsarbeit zur Aufklärung über die Krankheitsbilder der Atemwege. Weitere Informationen zum BdP unter www.pneumologenverband.de (http://www.pneumologenverband.de).Pressekontakt:Pressekontakt:Michaela WildePressereferentin BdPFon 07321/94691-18m.wilde@med-info-gmbh.deOriginal-Content von: Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64712/4710691