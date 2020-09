Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück - so oder so ähnlich könnte man die jüngste Entwicklung bei Palladium zusammenfassen. Die ganz große Aufwärtsdynamik ist bei dem Edelmetall noch nicht auszumachen. Das Ganze erinnert mehr an einen Abnutzungskampf mit den Widerständen; allerdings kann das Edelmetall hierbei durchaus Erfolge vorweisen… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 02.09. hieß ...

