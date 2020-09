Nasdaq 100 Der Nasdaq bewegte sich in dieser Woche im negativen Bereich. Die hohe Bewertung der Tech-Werte scheint die Anleger zu verunsichern, ein stabiler Trend lässt sich derzeit nicht erkennen. Da der Widerstand bei 11.069 Punkten nicht weit vom aktuellen Stand bei 11.080 Punkten entfernt liegt, kann die nächste Woche dementsprechend noch einige Turbulenzen für die Tech-Werte bereithalten. Snowflake (WKN: A2QB38) An der Wall Street sind einige Investoren wieder in Feierlaune: Beim spektakulären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...