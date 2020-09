Startups wollen unseren Sex verbessern, mit Apps, Toys und VR-Brillen. Der Markt scheint riesig. Noch aber haben die Gründer mit einer Hürde zu kämpfen: dem Zeitgeist. Das Büro der Firma Wow Tech liegt im 6. Stock einer historischen Malzfabrik, in einem Bau aus roten Backsteinen. Gerade hat das junge Unternehmen eine zweite Etage bezogen, so stark ist das Team in jüngster Zeit gewachsen. Die Räume sind modern ausgebaut, mit viel Holz und Pflanzen; in den Büros sitzen junge Frauen und Männer mit Sneakern und Hornbrillen. Kurz gesagt: Es sieht also aus wie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...