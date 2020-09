Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Shooting-Star am europäischen Primärmarkt dürfte die Europäische Union sein, so die Analysten der Helaba.Die Refinanzierung der Anti-Corona-Programme SURE und NGEU sorge für einen riesigen Mittelbedarf. Zudem werde die EU einen erheblichen Teil der Bonds "grün" begeben und auch in diesem Segment ein Wachstumsstar sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...