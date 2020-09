18.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) schien "voll im Lauf" nach Veröffentlichung der bahnbrechenden GM-Kooperation. Der Kurs sprang an bis auf 54,56 USD und - so unterstellt es zumindest NIKOLA - machte diese Entwicklung die Shortseller in NIKOLA überaus nervös. So dass zeitnah ein Research-Bericht am Donnerstag vor Handelseröffnung von einem Shortseller/Hedgefonds namens Hindenburg Research mit einer langen Liste von Vorwürfen veröffentlicht wurde. Nach Steve Gursky - (ausführlich in der Chronologie 17.09.2020) positonierte sich ein weiterer Investor der ersten Stunde, Jeffry Ubben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...