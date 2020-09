DJ Ost-Regierungschefs wollen Fertigstellung von Nord Stream 2

BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder haben sich für die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte nach der Sitzung der Ministerpräsidenten, dass er und seine Kollegen eine Bedeutung dieses Projekts für die Energieversorgung der Zukunft sehen.

Gas spiele eine entscheidende Rolle mindestens für eine Übergangszeit und möglicherweise auch darüber hinaus, sagte Müller am Freitag auf einer Pressekonferenz. Er fügte an, "dass wir es in diesem Zusammenhang als Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder auch für sinnvoll und richtig halten, dass dieses Projekt zu Ende geführt wird."

Er betonte, dass er "keine großen Differenzen" der ostdeutschen Regierungschefs zu den Positionen der Bundesregierung sehe. Dort hatte der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu einer kritischeren Haltung geführt. Wegen des Anschlags hat die Bundesregierung erstmals Anfang September einen Baustopp von Nord Stream 2 nicht ausgeschlossen.

Ein Stopp von Nord Stream 2 könnte zu wirtschaftlichem Schaden bei mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern führen, von denen laut Bundesregierung etwa die Hälfte aus Deutschland stammt.

Die etwa 2.100 Kilometer lange Ostsee-Pipeline soll Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen und ist nahezu fertig gestellt. Aktuell wird das Projekt auch von Sanktionsdrohung durch die USA gegen beteiligte Unternehmen bedroht. Das Nord-Stream-2-Konsortium wird vom russischen Gazprom-Konzern angeführt, der die Hälfte der Finanzierung des 9,5 Milliarden Euro schweren Projekts aufbringt. Zu den Beteiligten gehören die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall.

