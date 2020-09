Mainz (ots) -Donnerstag, 24. September 2020, 22.55 UhrErstausstrahlung Fast wäre die Weiße Antilope, auch Arabische Oryx genannt, in freier Wildbahn ausgestorben. Auf der arabischen Wüsteninsel Sir Bani Yas gelang es, die bedrohte Art zu retten. Die 3sat-Doku "Insel der weißen Antilope - Abu Dhabis Naturoase" blickt auf das Refugium für wilde Tiere aus Arabien, Asien und Afrika. Auf der unbesiedelten Wüsteninsel in Abu Dhabi werden Natur- und Artenschutz erfolgreich vorangetrieben. 3sat zeigt die Doku von Werner Zips und Angelica von Marte am Donnerstag, 24. September 2020, um 22.55 Uhr in Erstausstrahlung und stellt außer der Insel die ehrgeizigen Pläne des Landes vor.Abu Dhabi will zum Vorreiter der Vereinigten Arabischen Emirate für einen neuen Weg in eine nachhaltigere Zukunft werden. Sir Bani Yas hat dafür Symbolcharakter. Die 90 Quadratkilometer große Naturinsel gehört zu einem Archipel vor der Küste des Emirats Abu Dhabi. 1971, im Jahr der Staatsgründung, wurde die Insel durch umfangreiche ökologische Projekte zu einem menschengemachten "Paradies der wilden Tiere". Die Rückbesinnung auf die nomadischen Wurzeln eines naturnahen Lebens, wie es die Golfregion noch vor einem halben Jahrhundert prägte, spielt dabei eine wichtige Rolle.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/inselderweissenantilopeVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/WTr/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4710789