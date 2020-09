Während in den USA einige Tech- und Internet-Aktien charttechnisch ziemlich angeschlagen sind, sind bei Zalando wieder die Bullen am Ruder. Hauptgrund für die positive Performance am Freitag ist eine positive Studie von Bryan Garnier. Zudem könnte die Diskussion um neue Lockdowns Zalando in die Karten spielen."Die Investmentstory von Zalando ist nach wie vor attraktiv", so Bryan-Garnier-Analyst Clément Genelot. "Das Unternehmen hat viele Marken zu seiner Plattform hinzugefügt, um ein knappes Angebot ...

