Old Dominion Freight Line (ODFL) - Das Transportunternehmen zeigt sich stark - Rücksetzer als Einstiegschance! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Symbol:ISIN: US6795801009Old Dominion Freight Line bietet Transport für weniger als eine LKW-Ladung an. Das Unternehmen befasst sich mit Boden- und Lufttransporten sowie der Abholung und Zustellung von Übersiedlungsgut. Die Aktie ist seit April über den EMA`s 20 und 50 nach oben gelaufen. Nun erfolgte der Pullback zum EMA-50.Das Frachtunternehmen erholt sich von den Maßnahmen, die der Wirtschaft aufgrund der COVID-19-Pandemie auferlegt wurden. Old Dominion berichtete Ende Juli über die Ergebnisse des zweiten Quartals, und der Markt war beeindruckt davon, wie das Unternehmen mit der Krise umging. Die Aktie machte gerade einen Rücksetzer zum EMA-50. Wenn das Papier nun wieder Stärke zeigt, kann man über der Kerze von gestern eine Long-Position eröffnen. Der Stopp-Loss würde unter die gestrige Kerze gehen. Wenn die Aktie noch 1-2 Tage seitwärts laufen würde, bevor der Breakout nach oben erfolgt, wäre das Setup noch attraktiver.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Trigger bei 192.25 USD erreicht wurde. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach dem Ausbruch unter die letzte Kerze bei 185 USD, unter den EMA-50.Meine Meinung zu Old Dominion Freight Line ist bullisch