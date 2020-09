Die Vorgaben für den amerikanischen Aktienmarkt zum Wochenabschluss sind gemischt. Die Standardwerte tendieren im frühen vorbörslichen Handel etwas schwächer, bei Tech-Aktien deutet sich eine Erholung an. Der Future auf den Dow Jones notiert 90 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels in New York 0,1% schwächer bei 27781 Zählern. Der marktbreite Standard & Poor's zeigt mit +0,1% ebenso eine leicht verbesserter Tendenz wie der Nasdaq-Future mit +0,5%. Am Donnerstag hatten die US-Börsen eine insgesamt ...

