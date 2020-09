Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds UniIndustrie 4.0 (ISIN LU1772413420/ WKN A2JDXZ) investiert weltweit in eine Mischung aus kleinen und großen Unternehmen mit zukunfsträchtigen Geschäftsmodellen, so die Experten von Union Investment.Neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen werde im Fonds auch in Unternehmen investiert, die mithilfe von Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen könnten. Folglich sei das Anlagespektrum des Fonds breit gestreut. Es umfasse unter anderem die Branchen Informationstechnologie, E-Commerce, Zahlungsverkehr, Telemedizin, Telekommunikation und Bildung, die sich die Digitalisierung zu Nutze machen würden. ...

