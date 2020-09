DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

=== M O N T A G, 21. September 2020 08:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Doorstep anlässlich des informellen Treffens der Handelsministerinnen und - minister, Berlin 09:50 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Bad Saarow 10:30 DE/Bundesregierung, Sitzung des Coronakabinetts, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Telefonkonferenz zu Sustainable Finance , Berlin *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September, Frankfurt 13:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, PK zum EU- Schienengipfel, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, EU- Binnenmarktkommissar Breton, Interims-Handelskommissar Dombrovskis, PK zum informellen Treffen der EU-Handelsminister, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, EU-Webinar zur Rolle von Steuern in der wirtschaftlichen Erholung, Berlin 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesbildungsministerin Karliczek, SPD-Vorsitzende Esken, Treffen mit Kultusministern der Länder zur Schulpolitik, Berlin 18:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Institute, Washington 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme bei "Augsburger Allgemeine Live", Berlin - Märkte/Börsenfeiertag Japan - IT/Abschluss Verfassungsreferendum in Italien (seit 20.9.) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Videokonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Europaparlaments-Präsident Sassoli zu EU-Wiederaufbauplan und -Finanzrahmen, Berlin - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videobotschaft zu Jubiläum der UN, Berlin - DE/Deutsche Post AG und Verdi, 3. Runde der Tarifverhandlungen (bis 22.9.) D I E N S T A G, 22. September 2020 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 38. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover 09:30 DE/Bafin-Exekutivdirektor Röseler, Rede zu "Bankenaufsicht in der Corona-Krise", Frankfurt *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, PK zu neuen Angeboten, Bonn *** 10:30 DE/Handelsverband HDE, Prognose 2020, Berlin 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede über den Strukturwandel beim 5. Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2020, Bad Saarow *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR 12:45 DE/Deutscher Städtetag, Pressekonferenz zu den Themen Innenstädte und Ganztagsbetreuung von Schulkindern, Mannheim 13:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Knaus Tabbert AG, Bekanntgabe Emissionspreis, Frankfurt - Märkte/Börsenfeiertag Japan - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Abschluss 3. Runde der Tarifverhandlungen M I T T W O C H, 23. September 2020 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ausführliches Jahresergebnis, Zörbig 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:15 DE/Knaus Tabbert AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, unter anderem zum Haushaltsentwurf 2021, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) 10:00 DE/Traton SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 3,5 Mrd EUR 11:30 DE/Deutsche Bahn AG, PK zum Ausbau des WLAN-Angebots für Züge, Bahnhöfe und Busse, Berlin *** 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Onlineveranstaltung zu "Konjunkturausblick der privaten Banken: Erholung nach dem Einbruch - ein langer und kurvenreicher Weg?" 12:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 und Finanzplan bis 2024, Berlin 13:00 SE/Vattenfall AB, Capital Markets Day (per Webcast) 14:00 DE/Centogene NV, Ergebnis 1H, Rostock *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Institute of Intl Bankers Annual Meeting, New York *** - DE/Hensoldt AG, voraussichtlich Bekanntgabe Emissionspreis, Taufkirchen D O N N E R S T A G, 24. September 2020 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juli/August *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/Rocket Internet SE, virtuelle ao HV zu Kapitalherabsetzung, Erwerb eigener Aktien und geplantem Delisting, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, ao HV (virtuell) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung fünfter TLTRO3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 DE/Verband der Chemischen Industrie, Online Diskussion: Der europäische Green Deal, Frankfurt *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** - EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (bis 25.9.), Brüssel F R E I T A G, 25. September 2020 *** 09:15 DE/Hensoldt AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 10:00 DE/Wüest Partner Deutschland, Immobilienfondsmanager-Umfrage 2020, Berlin 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 15:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Pressestatement nach der Verwaltungsratssitzung der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg *** - EU/Abschluss Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs seit 24.9.), Brüssel - EU/Ratingüberprüfungen für Schweden (Moody's), Ungarn (Moody's), Estland (Fitch), Großbritannien (Fitch), Polen (Fitch) ===

