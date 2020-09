München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Bei uns füllen sich die Stadien, bei anderen die Kliniken - hat Deutschland Corona-Dusel?Die Gäste:Dieter Hallervorden (Kabarettist, Schauspieler, Theaterintendant)Michael Preetz (ehem. Fußballer; Geschäftsführer Hertha BSC)Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom undEpidemiologe)Dr. Andreas Gassen (Orthopäde und Unfallchirurg;Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung)Susanne Gaschke (Journalistin, Autorin der "Welt" und der "Welt amSonntag")Karoline Preisler (FDP-Politikerin; erkrankte im März an Corona) Wieder Publikum bei der Bundesliga, Theater- und Kinosessel füllen sich - wie lange geht das gut? Sind die Fans in Stadien und Hallen wirklich so diszipliniert, wie es die Hygieneregeln verlangen? Und warum explodieren bei Nachbarn die Infektionszahlen, bei uns aber nicht?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 08005678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4710909