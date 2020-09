Singapur (ots/PRNewswire) - Equiteq gibt seine Unterstützung von VISEO, einem globalem Technologieunternehmen - spezialisiert auf digitale Transformationsdienste - bei der Übernahme von Cludo, einem führenden australischen Salesforce-Platinpartner, bekannt.Diese Kräftebündelung verbessert die Fähigkeit beider Unternehmen, größere digitale Projekte in ganz Australien und der APAC-Region durchzuführen, da Cludos Kompetenz im Bereich der digitalen Transformation das umfassende Angebot an digitalen Dienstleistungen VISEOs ergänzen wird."Dies ist eine natürliche Vereinigung. Wie VISEO auch, setzen wir uns sehr für unsere Kunden und Mitarbeiter ein, und beide sind kulturell und betrieblich stark aufeinander abgestimmt. Diese Fusion dient unseren Mitarbeitern in hohem Maße und wird unseren Kunden und dem Salesforce-Ökosystem zugute kommen, weil wir uns hier mit einem weltweit führenden Unternehmen zusammenschließen, somit unsere Innovationen beschleunigen und den Erfolg unserer Kunden noch weiter zu steigern", erklärt Ian Goodwin, Mitbegründer und CEO von Cludo."VISEO Australia freut sich, das Cludo-Team in unserer Organisation willkommen zu heißen. Beide Firmen weisen eine ähnliche Unternehmenskultur und Vision auf, ebenso hilft diese potentielle Synergie unserer Strategie, in den nächsten 3 Jahren zu einem Top-3-Salesforce-Player in ANZ zu werden", erläutert Pierre-Francois VIEAU, Geschäftsleiter von VISEO Australien."Wir sind hierüber sehr erfreut und fühlen uns geehrt, Cludo als Teil der VISEO-Familie begrüßen zu dürfen. Dieser Schritt spiegelt unsere Ambitionen für Australien wider. Wir können so besser mit der Salesforce zusammenarbeiten und unsere Cloud First-Strategie beschleunigen", fügt Olivier Dhonte, VP APAC und Vorsitzender der VISEO Group, hinzu.Charles Woodall, SVP Alliances & Channels, Salesforce APAC, kommentiert: "Cludo ist ein schnell wachsendes Mitglied des Salesforce-Ökosystems und treibt für unsere gemeinsamen Kunden umfangreiche digitale Transformationsprojekte voran. Wir sind begeistert über die Übernahme von VISEO - dies wird die digitalen Transformationsfähigkeiten der Salesforce in Australien und in der gesamten Region unterstützen".Zur Rolle von Equiteq bei der Transaktion sagt Olivier: "Ihre umfassende Unterstützung umfasst die erste Markteinschätzung, die Recherche, die ersten Kontakte, die Verhandlungen sowie den Abschluss der Transaktion. Das tiefgründige Verständnis des Salesforce-Marktes sowie der optimale Einklang von lokaler und regionaler Unterstützung garantierten den Projekterfolg. "Jean-Louis Michelet, MD Equiteq Asia-Pacific, und Alex Monck, MD ANZ, bemerkten: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem australischen Team es Equiteq ermöglichen können, ein weiteres Mal zum Wachstum von VISEO beizutragen."Pressekontakt:Clair Porteousclair.porteous@equiteq.comOriginal-Content von: Equiteq, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140431/4710908