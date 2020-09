… Fett weg! Und zwar in Form einer Herabstufung durch JPMorgan auf "neutral" und durch die vorbörsliche Verbilligung der Aktie um 4,6 %.



Das 2009 gegründete Unternehmen hat laut Online-Datenbanken 9,8 Mrd. $ Börsenwert. Gezeigt wird auch ein hohes "Short Interest" bei 11,7 %. Und kein positives Kurs-Gewinn-Verhältnis.



Im ersten Halbjahr (bis 27. Juni) verdoppelte sich das operative Defizit auf 6,4 Mio. $, etwa parallel zur Umsatzänderung: + 96 % auf 210,4 Mio. $. Solche Verluste werden oft mit der Hinweis "für mehr Wachstum" verziehen. In diesem Fall nicht:



Laut JPMorgan liegt der Kursanstieg bei BEYOND MEAT jenseits dessen, was man noch rational nennen kann. Wegen starker Konkurrenz z.B. durch Impossible Foods. Und weil die Gastronomen, zurzeit risikoscheu, ihre Speisekarten ungern abändern.



"BYND" kletterte in genau sechs Monaten von 57 auf 157 $. Immerhin 41 % über der 200-Tage-Linie sowie 6 % unter dem Jahreshoch vom Juni. Das Mindestziel einer Korrektur ist die 90-Tage-Linie, also rund 136 $.



