Auch wenn das Plus am heutigen Tag schon höher war, die Aktie von Covestro führt auch am späten Nachmittag die Gewinnerliste des Tages im DAX unangefochten an. Knapp sieben Prozent geht es nach oben auf 47,68 Euro. Der Wert profitiert von Übernahmespekulationen. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend aus informierten Kreisen berichtete, der Finanzinvestor Apollo Global Management habe den Kunststoffkonzern in den vergangenen Wochen kontaktiert, gingen die Papiere am Morgen senkrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...